İhtiyaç sahibi 125 çocuğa 6 milyon TL'lik özel eğitim bursu verilecek - Son Dakika

İhtiyaç sahibi 125 çocuğa 6 milyon TL'lik özel eğitim bursu verilecek

19.04.2021 15:00

İhtiyaç sahibi 125 çocuğa 6 milyon TL'lik özel eğitim bursu verilecek Kurulduğu ilk yılda 75 öğrenciye yaklaşık 4 Milyon TL'lik burs sağlayan Semra & Enver Yücel Vakfı bu sene,125 çocuğa 6 Milyon TL'lik burs verecek.

İhtiyaç sahibi 125 çocuğa 6 milyon TL'lik özel eğitim bursu verilecek

İSTANBUL - Kurulduğu ilk yılda 75 öğrenciye yaklaşık 4 Milyon TL'lik burs sağlayan Semra & Enver Yücel Vakfı bu sene,125 çocuğa 6 Milyon TL'lik burs verecek. Asgari ücretle geçinen ya da anne babası işsiz olan 125 anaokulu ve ilkokul öğrencisine sınav şartı konulmadan verilecek olan bursun başvuruları ise bugün itibariyle başladı.

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacı ile geçtiğimiz yıl faaliyete geçen SEY Vakfı, asgari ücretle geçinen ya da anne babası işsiz olan 125 anaokulu ve ilkokul öğrencisine burs sağlayacak. Burs kazanan öğrencinin ailesi, vakıfla birlikte evlerine yakın bir okul belirleyecek. Vakıf o okulun, tüm eğitim ücretlerini ve eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi yan giderlerini, öğrencinin bütün ilkokul yaşamı boyunca karşılayacak.

19 Nisan'da başlayan burs başvuru süreci, 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvurular SEY Vakfı'nın, www.seyvakfi.org internet sitesi üzerinden alınacak. Adaylar burs komitesi tarafından değerlendirildikten sonra, burs almaya hak kazanan 125 öğrenci belirlenerek, ailelerine Haziran ayı sonunda bilgi verilecek.

"Sınav yok, tek şart ekonomik koşullar"

SEY Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, başvuru için tek koşullarının ailenin ekonomik şartları olduğunu söyleyerek, "Dünyadaki pek çok kurum öğrencilere burs verme koşulunu sınavlardaki başarısına bağlıyor. Fakat bu bazen doğru bir kriter olsa da, özellikle bizlerin burs verdiği ana okulu ve ilk okul kademesi için doğru bir kriter olamaz. Öğrenmeye açık, ne verirseniz alabileceğiniz, tabir doğruysa ağaç yaşken eğilecek bu yaş grubunu seçmenin yolu asla sınav değil. Çünkü bu çocukların hepsi aslında aynı. Yalnızca bazılarının ailesinin ekonomik şartları daha iyi, bazılarının daha kötü. Biz bu nedenle burs vermenin tek koşulunu çocuğun anne babasının ekonomik durumuna bağladık. Burs sonrası da çocuklarımızın geleceğine ipotek koyup, mezun olunca bizimle çalışacaksınız, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın da demiyoruz. Tek amacımız eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak " dedi.

"Hedef: 2023 yılında bin çocuğa 200 milyon TL'lik burs"

Hüseyin Yücel aynı zamanda her yıl burs verilen öğrenci sayısını arttıracaklarını ve 2023 yılında da bin çocuğa yaklaşık 200 milyon değerinde burs sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, "Hedefimiz, 2023 yılında bin çocuğa 200 Milyon TL'lik burs sağlamak. Biz aslında, bir çocuğa burs verdiğimizde o çocuğun orta öğretimden önceki tüm eğitim yaşamını karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz. O nedenle verdiğimiz ve vermeyi hedeflediğimiz burs oranı belirttiğimizden çok daha fazla. Bursumuz 8. sınıfa kadar yüzde yüz, eğitim, yemek, kitap, kıyafet, kırtasiye ve servis ücretinin hepsini kapsıyor. Bu bir senelik bir burs tanımlaması değil, eğer anaokulunda kabul ettiğimiz bir öğrencimiz varsa sekizinci sınıftan mezun oluncaya kadar yine herhangi bir koşula bağlı kalmaksızın devam ediyor" dedi.

"Ailelere de eğitim imkanı"

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel ise eğitimin her şeyden önce aileden başladığını bu anlamda burs verilen öğrencilerin aileleri için de bir eğitim planlaması yaptıklarını söyledi. Geçen yıl bu eğitim sayesinde bir öğrenci annesinin açık öğretimden üniversiteye başladığını duyuran Begüm Yücel bunun kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Yücel ayrıca, "Ebeveynlerin kendilerini iyi hissetmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Günün sonunda mutlu anne mutlu çocuk demektir. Bu yüzden burs şartlarından bir tanesi de bu eğitimlerin zorunlu tutulması. Eğitimlere genelde anneler katılıyor ve bu eğitimler sayesinde yalnız olmadıklarını anlıyorlar. Bu yüzden onlara bir umut verdiğimizi de düşünüyorum" dedi.

Vakıf aynı zamanda geride bıraktığı bir yılda, binlerce öğrenciye ve aileye farklı alanlarda eğitimler verdi, seminerler düzenledi, farklı yaş grupları arasında yaptığı yarışmalarla öğrencileri ödüllendirdi, uzaktan eğitim döneminde hem köy okullarına hem de öğrencilere yüzlerce bilgisayar hediye etti.

İhtiyaç sahibi 125 çocuğa 6 milyon TL'lik özel eğitim bursu verilecek
İhtiyaç sahibi 125 çocuğa 6 milyon TL'lik özel eğitim bursu verilecek
İhtiyaç sahibi 125 çocuğa 6 milyon TL'lik özel eğitim bursu verilecek
İhtiyaç sahibi 125 çocuğa 6 milyon TL'lik özel eğitim bursu verilecek

Hüseyin Yücel, Türk Lirası, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahibi 125 çocuğa 6 milyon TL'lik özel eğitim bursu verilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu Serbest meslek sahibi bir şahıs, evinde başından vurulmuş bir halde bulundu Serbest meslek sahibi bir şahıs, evinde başından vurulmuş bir halde bulundu "Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır Arkadaşlarını öldürmekle kalmadılar, panikle aradıkları ambulansı da Arkadaşlarını öldürmekle kalmadılar, panikle aradıkları ambulansı da "Çocuklar aramış" diyerek geri yolladılar İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak         
15:56
Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir         
15:31
Avrupa Birliği'nden yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne uyarı: Yasaları ihlal ediyorsunuz, maçları oynatmayız Avrupa Birliği'nden yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne uyarı: Yasaları ihlal ediyorsunuz, maçları oynatmayız         
15:04
Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı         
14:39
Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi! İşte o anlara ilişkin görüntüler Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi! İşte o anlara ilişkin görüntüler         
14:05
Koronayı unutup yardım kuyruğuna girdiler, yapılan anos hayallerini suya düşürdü Koronayı unutup yardım kuyruğuna girdiler, yapılan anos hayallerini suya düşürdü         
13:16
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu         
12:02
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü         
11:02
Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu         
10:28
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
"Garantili kupon" yalanıyla vatandaşı dolandırıp tavuk çiftliği kurmuşlar: Kekliği yakaladık, parçalıyoruz         
09:53
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Genç savcı koronavirüse yenik düştü Genç savcı koronavirüse yenik düştü         
22:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 16:11:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İhtiyaç sahibi 125 çocuğa 6 milyon TL'lik özel eğitim bursu verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei