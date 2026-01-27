İkbal Çömez Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İkbal Çömez Son Yolculuğuna Uğurlandı

İkbal Çömez Son Yolculuğuna Uğurlandı
27.01.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez, Balıkesir'de defnedildi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez, son yolculuğuna uğurlandı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan İkbal Çömez, birkaç gün önce yoğun bakıma alındı. Dün sağlık durumu kötüleşen İkbal Çömez akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Turhan Çömez, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak cenazenin Gönen Paşaçiftlik köyünde defnedileceğini belirtti.

İkbal Çömez'in cenazesi bugün Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Paşaçiftlik köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Paşaçiflik Köy Camii'nde kılınan cenaze namazına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyon Milletvekili Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktay, İYİ Parti Siyasi İlişkiler Başkanı Enver Yılmaz, İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş ile İkbal Çömez'in yakınları katıldı.

Turan Çömez'i acı gününde yalnız bırakmamak için toplandıklarını belirten İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen, "Allah mekanını cennet eylesin, zor günlerde bir arada olmak ister bizde bu yüzden buradayız" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından İkbal Çömez'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İkbal Çömez Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 22:30:44. #7.11#
SON DAKİKA: İkbal Çömez Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.