İki Gözüm Ahmet: Sürgün Filmi 5 Nisan'da Sinemalarda - Son Dakika
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Sinema

İki Gözüm Ahmet: Sürgün Filmi 5 Nisan'da Sinemalarda

"O'nu solcular yüksek sesle, muhafazakarlar kısık sesle, ülkücüler gizlice dinliyor" Bu sözler Türkiye'de tüm zamanların en ünlü, en çok dinlenen ve en çok konuşulan sanatçılarından biri olan Ahmet Kaya için söyleniyor.

04.04.2024 09:23  Güncelleme: 09:29
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Yaşamının her döneminde Türkiye gündemine damga vuran Ahmet Kaya, ölümünden 24 yıl sonra bugün hala çok konuşuluyor. Sanatçı en son 2024 Yerel Seçimlerinden 1 gün önce gündeme geldi. O gün Tayyip Erdoğan katıldığı bir panelde sanatçının "Şafak Türküsü" şarkısı çalınmış, Cumhurbaşkanı şarkıyı duyunca derin düşüncelere dalıp büyük duygu yoğunluğu yaşamıştı. Ahmet Kaya'nın merakla beklenen filmi İki Gözüm Ahmet: Sürgün, 5 Nisan'dan itibaren Türkiye'deki bütün sinema salonlarında sevenleriyle buluşuyor. X Yapım şirketine ait olan filmin yönetmen koltuğunda Gani Rüzgar Şavata oturuyor. Ahmet Kaya'yı ise hem sesi hem görüntüsüyle sanatçıya benzerliği dikkat çeken Özgür Tüzer canlandırıyor.

"Ulan Hepiniz Oradaydınız be"

Sanatçı Ahmet Kaya'nın ismi yaşamında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sık sık yan yana geliyordu. Bunların en dikkat çekeni ise Ahmet Kaya'nın büyük bir saldırıya maruz kaldığı bir ödül gecesinin sonrasında yaşanmıştı. O gece Ahmet Kaya sahnede Kürtçe şarkı söylemek istediği için geceye katılan diğer sanatçı ve davetlilerin saldırısına uğramıştı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kendisine çatal fırlatmış ve Ahmet Kaya geceyi terk etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine başta Kadir İnanır olmak üzere magazin dünyasının bir çok ünlü ismi "olay anında tuvaletteydim, telefonla konuşuyordum, başka tarafa bakıyordum" gibi gerekçelerle sanatçıya saldıranlardan biri olmadığını ifade etmeye çalışmıştı. Bunun üzerine o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan ise katıldığı bir törende yaptığı konuşmayla saldırıyı şiddetli sözlerle kınamış, ve gerekçe öne süren sanatçılara hitaben "ulan hepiniz oradaydınız be" diyerek saldırıya adeta ateş püskürmüştü.

"Benim korkum gittiğimde ülkem beni yanlış anlayacak"

Bu sözler Ahmet Kaya'ya ait. Filmde sanatçının Paris'e giderken sarf ettiği içe dokunan şu sözler vurgulanıyor; "Beni 1 gecede bölücü ilan ettiler. Beni korkutarak yıldıracaklarını sanıyorlar. Benim korkum gittiğimde ülkem beni yanlış anlayacak. Ben ne vatan hainiyim, ne de bölücüyüm. Ben bu vatanın sevdalısıyım"

Ahmet Kaya, Türkiye, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Sinema İki Gözüm Ahmet: Sürgün Filmi 5 Nisan'da Sinemalarda - Son Dakika

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