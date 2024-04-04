İki Gözüm Ahmet: Sürgün Filmi 5 Nisan'da Sinemalarda

Yaşamının her döneminde Türkiye gündemine damga vuran Ahmet Kaya, ölümünden 24 yıl sonra bugün hala çok konuşuluyor. Sanatçı en son 2024 Yerel Seçimlerinden 1 gün önce gündeme geldi. O gün Tayyip Erdoğan katıldığı bir panelde sanatçının "Şafak Türküsü" şarkısı çalınmış, Cumhurbaşkanı şarkıyı duyunca derin düşüncelere dalıp büyük duygu yoğunluğu yaşamıştı. Ahmet Kaya'nın merakla beklenen filmi İki Gözüm Ahmet: Sürgün, 5 Nisan'dan itibaren Türkiye'deki bütün sinema salonlarında sevenleriyle buluşuyor. X Yapım şirketine ait olan filmin yönetmen koltuğunda Gani Rüzgar Şavata oturuyor. Ahmet Kaya'yı ise hem sesi hem görüntüsüyle sanatçıya benzerliği dikkat çeken Özgür Tüzer canlandırıyor.
Sanatçı Ahmet Kaya'nın ismi yaşamında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sık sık yan yana geliyordu. Bunların en dikkat çekeni ise Ahmet Kaya'nın büyük bir saldırıya maruz kaldığı bir ödül gecesinin sonrasında yaşanmıştı. O gece Ahmet Kaya sahnede Kürtçe şarkı söylemek istediği için geceye katılan diğer sanatçı ve davetlilerin saldırısına uğramıştı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kendisine çatal fırlatmış ve Ahmet Kaya geceyi terk etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine başta Kadir İnanır olmak üzere magazin dünyasının bir çok ünlü ismi "olay anında tuvaletteydim, telefonla konuşuyordum, başka tarafa bakıyordum" gibi gerekçelerle sanatçıya saldıranlardan biri olmadığını ifade etmeye çalışmıştı. Bunun üzerine o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan ise katıldığı bir törende yaptığı konuşmayla saldırıyı şiddetli sözlerle kınamış, ve gerekçe öne süren sanatçılara hitaben "ulan hepiniz oradaydınız be" diyerek saldırıya adeta ateş püskürmüştü.
Bu sözler Ahmet Kaya'ya ait. Filmde sanatçının Paris'e giderken sarf ettiği içe dokunan şu sözler vurgulanıyor; "Beni 1 gecede bölücü ilan ettiler. Beni korkutarak yıldıracaklarını sanıyorlar. Benim korkum gittiğimde ülkem beni yanlış anlayacak. Ben ne vatan hainiyim, ne de bölücüyüm. Ben bu vatanın sevdalısıyım"
Son Dakika › Sinema › İki Gözüm Ahmet: Sürgün Filmi 5 Nisan'da Sinemalarda - Son Dakika
Yapımcı ve oyuncu Eşref Bukan'ın, 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi hakkında hak ihlali iddiasıyla başvurduğu mahkeme, tedbir talebini reddetti. Film beklendiği gibi 5 Nisan günü vizyona girecek
Sam Raimi, Tobey Maguire'ın başrolünde yer alacağı yeni Spider-Man filmi söylentileri hakkında konuştu. Raimi, henüz böyle bir proje üzerinde çalışmadığını ve yeni yapımlardan şüphe duyduğunu ifade etti. Ayrıca Raimi, Maguire ile Spider-Man 4 için geri dönme konusunda konuşmadığını da belirtti.
Türk sinemasının efsane isimlerinden Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler, İnanoğlu içi peş peşe veda mesajları yayınladı.
Türker İnanoğlu'nun 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından eski eşi Filiz Akın ve 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu veda mesajları yayınladı. Akın mesajında "Son çınarı, oğlumun babasını kaybettik" derken Bubikoğlu da "Kıymetli eşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.
Karabük'te doğan Türker İnanoğlu, sinema ve televizyon alanında önemli bir kariyere sahiptir. Yönetmenlik, yapımcılık ve televizyonculuk gibi birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'nin kurucusu olan İnanoğlu, aynı zamanda birçok Yeşilçam filmine de imza atmıştır. Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi dizileriyle de Türk televizyonlarına damgasını vurmuştur.
Boşandığı eşi Gerard Pique'den iki erkek çocuğu bulunan Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, çocuklarının Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak hissettiklerini söyledi. Kadınlara saygı duyarken kendilerini güçlü hissetmelerini istediğini belirten Shakira, erkeklerin erkek olma olanaklarını elinden almadan kadınları güçlendirmeye inandığını ifade etti.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu, uzun süredir rahatsızlık yaşadığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, merhumaya Allah'tan rahmet diledi.
Türk sinemasının yeni Aziz Nesin uyarlaması olan 'Mucize Aynalar'ın galasına Meltem Cumbul, Enis Arıkan, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy gibi ünlü isimler katıldı. Filmin ekibi, izleme öncesi basının sorularını yanıtladı ve heyecanlarını paylaştı. Tolga Örnek, Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer ve Eren Demirbaş, film hakkında düşüncelerini paylaştı. 'Mucize Aynalar', 5 Nisan'da vizyona girecek.
TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi dizisi Ekip: Siberay, sinemaya uyarlanarak Ekip: Siberay Güneş Fırtınası ismiyle vizyona girecek. Film, TRT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı. Ankara'da gerçekleştirilen gala etkinliğine aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Filmin yapımcısı Murat Kaya, çocuklara siber dünyada okuryazarlık kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Film, 3D animasyon tekniğiyle hazırlanmış olup, güneş fırtınası sonrası internetin kesilmesi ve bilgisayar korsanının zarar vermesi üzerine bir hikaye anlatmaktadır.
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