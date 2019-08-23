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iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

21 dakika önce

Haber / Kamera : İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHASancaktepe'de iki gündür haber alınamayan Ali Özel (55) evinde ölü bulundu.

iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Haber/ Kamera : İsa ALMAÇAYIR  İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de iki gündür haber alınamayan Ali Özel (55) evinde ölü bulundu.
Sancaktepe Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde oturan  Ali Özel'den haber alamayan yakınları polis haber verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri 2. kattaki daireye pencereden girdi. Ekipler Ali Özel'in hareketsiz yattığını gördü. İçeriye giren polis, Özel'in öldüğünü belirledi. İncelemenin ardından Özel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ali Özel'in yakınları acı haber üzerine sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin camdan girmesi
- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Komşusu ve ev sahibi ile röp
-Kızının ağlaması
-Detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:04 Kaynak: DHA
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