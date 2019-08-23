iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
1 saat önce
SANCAKTEPE'de iki gündür haber alınamayan Ali Özel (55) evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:41 Kaynak: DHA
SANCAKTEPE'de iki gündür haber alınamayan Ali Özel
(55) evinde ölü bulundu. Sancaktepe Akpınar
Mahallesi Tuna Caddesi'nde oturan Ali Özel'den haber alamayan yakınları polis haber verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye
ekipleri 2. kattaki daireye pencereden girdi. Ekipler Ali Özel'in hareketsiz yattığını gördü. İçeriye giren polis, Özel'in öldüğünü belirledi. İncelemenin ardından Özel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Ali Özel'in yakınları acı haber üzerine sinir krizi geçirdi.
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