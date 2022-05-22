İki kadın gasptan gözaltına alındı - Son Dakika
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İki kadın gasptan gözaltına alındı

22.05.2022 17:10

İki kadın gasptan gözaltına alındı Samsun'da yabancı uyruklu 2 kadın gasp suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İki kadın gasptan gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da yabancı uyruklu 2 kadın gasp suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu M.K.A.A.K. darp sonucu yaralanarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.K.A.A.K. kendisini yabancı uyruklu 5 kişinin darp ederek 10 bin lira, 600 dolar ve 2 adet cep telefonunu gasp ettiklerini, bulunduğu binanın balkonundan yan binanın balkonuna geçerek kaçtığını söyleyerek polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili Irak uyruklu N.M.S.S. ve D.A.A.'yı gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İki kadın gasptan gözaltına alındı
İki kadın gasptan gözaltına alındı
İki kadın gasptan gözaltına alındı
İki kadın gasptan gözaltına alındı

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kadın gasptan gözaltına alındı - Son Dakika


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