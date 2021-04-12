İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi K. idaresindeki 55JV 124 plakalı motosiklet ile karşı yönden ilçe merkezine seyir halinde olan Naim G.'nin kullandığı 55 JL 842 plakalı motosiklet Kemalpaşa Meydanı'nda kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN