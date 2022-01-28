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İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? - Son Dakika

İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?

28.01.2022 11:59
İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova dün akşam 121. bölüm ile ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Saniye ve Gülten geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybetti. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Başrollerinde Hilal Altınbilek ,Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan'ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da sular durulmuyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur. Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin büyük bir acıyla sınanırken, hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gaffur ise Üzüm'le başbaşa kalır. Çolak'ın gelişi Çukurova'da dengeleri değiştirir. Vahap, ağabeyi Abdülkadir'in yanından ayrılıp Çolak'ın tarafına geçerken; Hakan ve Fikret, Çolak'ın huğlara müdahalesine karşı elbirliği yapar. Çolak'ın mekanını basan Fikret ve Hakan, silah çekip gözdağı vermeye kalkınca Çolak Ağa öfkeden çılgına döner. Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in gözü döner. Kendisinden gizledikleri için Lütfiye ve Züleyha'ya sert çıkarken, Abdülkadir'e amcasını öldürmenin bedelini ödetmeye kalkar. Silahını alıp Abdülkadir'in peşine düşen Fikret'in önünde kimse duramaz.

İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?
İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?
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Bir Zamanlar Çukurova, Hilal Altınbilek, Atv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? - Son Dakika
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