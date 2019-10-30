Son Dakika Haberleri: İki otomobil alevlere teslim oldu
Son Dakika Güncel İki otomobil alevlere teslim oldu

İki otomobil alevlere teslim oldu

1 saat önce

Çekmeköy'de seyir halinde olan otomobil birdenbire alev aldı.

Çekmeköy'de seyir halinde olan otomobil birdenbire alev aldı. Sürücü kendisini dışarı atarken araç yolda ilerleyerek park halindeki başka bir araca çarptı. Alevlere teslim olan iki aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Çekmeköy Barışyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, yanan araç yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Alevlerin park halindeki araca sıçramasıyla iki araç da yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Araçların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde birbirine çarpmış iki araç alev alev yanıyor, itfaiye müdahale ediyor.

(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)

İki otomobil alevlere teslim oldu

Çekmeköy, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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