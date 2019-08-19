Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Veli Kabay (42) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Veli Kabay (42) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Yeşilova- Burdur yolunda meydana geldi. Veli Kabay yönetimindeki 32 LR 437 plakalı otomobille Osman Peker'in kullandığı 15 LK 070 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Veli Kabay olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü Osman Peker (59) ile eşi Kıymet Peker, kayınpederi Abdurrahman Yüksel ve kayınvalidesi Anakadın Yüksel yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anakadın Yüksel'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.


Yeşilova, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



E-5 Karayolu'nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı
Lexus, LC coupe modelini Türkiye'de satışa sunacak! Sadece 2 kişide olacak (Özel) Kadıköy'de lüks cipin motosikletliye çarpıp kaldırıma çıktığı anlar kamerada Motosikletiyle kalabalığın arasına dalan sürücü, iki turistin yaralanmasına sebep oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:57:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]