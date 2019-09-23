İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler Veli Şahin (56) ve Nurettin Şahin (26) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:30 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan
ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler Veli Şahin
(56) ve Nurettin Şahin (26) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çanaklı
Caddesi'nde meydana geldi. Veli Şahin yönetimindeki 01 ABZ 958 plakalı otomobil ile Nurettin Şahin idaresindeki 01 EU 795 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Veli Şahin, ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
'ne sevk edildi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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