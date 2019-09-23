Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

29 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler Veli Şahin (56) ve Nurettin Şahin (26) yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler Veli Şahin (56) ve Nurettin Şahin (26) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çanaklı Caddesi'nde meydana geldi. Veli Şahin yönetimindeki 01 ABZ 958 plakalı otomobil ile Nurettin Şahin idaresindeki 01 EU 795 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Veli Şahin, ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Veli Şahin, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigara içti! Yaşananlar kamerada Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 21:59:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]