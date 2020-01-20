İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

7 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mikail Akın idaresindeki 02 AR 545 plakalı otomobil ile Mehmet Akgül idaresindeki 27 VS 113 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi ile 3. Çevre Yolunun kesiştiği Kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet Akgül ile aynı otomobil içerisinde bulunan Selda Akgül, Elif Akgül, Ada Akgül ve 02 AR 545 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mirkan Akın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile merkezde bulunan özel hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Mehmet Akgül, Adıyaman, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Araçtaki köpeğin sürücünün üzerine atlaması felakete yol açıyordu
TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz "Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:44:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]