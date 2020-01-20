İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Mikail Akın idaresindeki 02 AR 545 plakalı otomobil ile Mehmet Akgül idaresindeki 27 VS 113 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi ile 3. Çevre Yolunun kesiştiği Kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet Akgül ile aynı otomobil içerisinde bulunan Selda Akgül, Elif Akgül, Ada Akgül ve 02 AR 545 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mirkan Akın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile merkezde bulunan özel hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN