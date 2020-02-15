İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Nurullah Acar yönetimindeki 16 AEU 981 plakalı otomobil, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde karşı yönden gelen Murat Ceylan'ın (28) kullandığı 16 Y 0889 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Ceylan (28) ile diğer otomobilde bulunan Sena Acar (2), Elif Acar (31) ve Ferdi Gündüz (24) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, iki otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Murat Ceylan, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:31 Kaynak: AA
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