İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
31 dakika önce
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:27 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Sapanca
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Kırkpınar
Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Atasoy
idaresindeki 34 HJE 54 plakalı otomobil, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde İzmit
yönüne giden Fatih Demirci
idaresindeki 43 RD 193 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Recep Yılmazer yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sapanca ilçe hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis
kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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