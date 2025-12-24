İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi - Son Dakika
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
24.12.2025 10:22
Anayasa Mahkemesi, Vatanseverler Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin gerekli kongrelerini zamanında yapmadıkları gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi. Her iki partinin mal varlıklarının hazineye geçmesi de onaylandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatanseverler Partisi'nin ilk büyük kongresini zamanında yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı, Ayyıldız Partisi'nin ise son büyük kongresinin ardından iki kez büyük kongresini zamanında yapmadığı gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespiti için dava açtı.

PARTİLERİN MAL VARLIKLARI HAZİNE'YE GEÇTİ

Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi yollamasıyla Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca Vatanseverler Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin dağılmış sayılmasına ve hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi. Ayrıca, her iki partinin tüm mallarının hazineye geçmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

11:51
