İki takımda da 6'şar eksik var! Bournemouth ile Arsenal'in kupa maçına iddaa'da...

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BOURNEMOUTH - ARSENAL



Eski oyuncusu Mikel Arteta'nın göreve gelmesinden sonra çıkışa geçmesi beklenen Arsenal, henüz bunu gerçekleştirebilmiş değil.



Yeni hocasıyla ligde sadece Manchester United'ı yenen Topçular, Federasyon Kupası'nda (FA Cup) ise önceki turda Leeds United'ı tek golle geçerek üst tura yükselmişti.



Geçtiğimiz hafta deplasmanda Chelsea'ye teslim olmayan ve son dakikalarda eşitliği sağlayan Kırmızı Beyazlılar buna rağmen düşme hattındaki Bournemouth'un sadece 7 puan üzerinde.



Artık tüm planını gelecek sezon için yapan Arsenal FA Cup'ı ise prestij için isteyecektir.



Konuk ekipte Aubameyang ile David Luiz cezalı. Sokratis, Kolasinac, Chambers ve Tierney ise sakat.



Premier Lig'de Brighton'u 3-1 yenerek 6 maç aranın ardından galibiyetle tanışan Bournemouth ise önceliği ligde kalmaya vermiş durumda.



Ayrıca bu maç öncesi çok sayıda eksik bulunuyor.



Arsenal karşısına Mepham, King, Stacey, Ibe, Stanislas ve Groeneveld gibi oyunculardan mahrum çıkacaklar.



Bournemouth son 10 resmi maçta 6 mağlubiyet aldı.



Arsenal çıktığı son 10 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.



Arsenal, Mikel Arteta göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta da gol attı.



Bournemouth'un son 7 resmi maçının ilk yarılarında gol atıldı.



Üyelerin yaklaşık %56'sı 90 dakika içinde Arsenal'in turu geçeceğini düşünüyor.



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Kadrolarda çok rotasyon olabilir çünkü ev sahibinde sakatlıklar, Arsenal'de de kart cezalıları var. Bournemouth nihayet Brighton önünde kazanarak ligde galibiyet hasretini bitirdi. Arsenal ise beraberliklere abone yola devam ediyor. Bir tarafta Joshua King, diğer tarafta Aubameyang olmasa da gollü kupa izleriz.



Arsenal, Bournemouth hazırlıkları bu şekilde tamamladı! İzleyelim...



