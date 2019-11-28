İki yılda 245 bin Nijeryalı komşu ülkelere sığındı

Nijerya'da son iki yılda yaklaşık 245 bin kişinin komşu ülkelere sığındığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Nijerya Temsilcisi Jose Antonio-Canhandula, başkent Abuja'da düzenlenen "Mültecilere Yönelik Küresel İlkeler Sözleşmesi" toplantısında yaptığı konuşmada, son iki yılda 245 bin Nijeryalının komşu Kamerun, Nijer ve Çad'a sığındığını söyledi.

Antonio-Canhandula, bu kişilerin çoğunun ülkenin kuzeydoğusundaki terör örgütü Boko Haram saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde ordunun güvenliği tesis etmesiyle yaklaşık 90 bin kişinin evlerine döndüğünü aktaran Antonio-Canhandula, "Bu kişiler evlerine döndü ama yoksulluk içinde yaşıyorlar çünkü bölgedeki altyapının yeniden sağlanması gerekiyor." dedi.

Antonio-Canhandula, ülkede yaklaşık 1,8 milyon yerinden edilen kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, hükümete harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Jose Antonio-Canhandula ayrıca Kamerun'un güneybatısında ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Nijerya'nın Benue ve Cross River eyaletlerinde de yaklaşık 12 bin Kamerunlu sığınmacı bulunduğunu ifade etti.