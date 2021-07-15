İkinci bebekleri dünyaya geldi! Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çifti tekrar kez aynı mutluluğu yaşadı - Son Dakika

2018 yılında evlenen ve 2019 yılında ilk bebekleri Narin'i kucaklarına alan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çifti ikinci kez aynı mutluluğu yaşadı.

"MACERALARIMIZA ÇOK GÜZEL BİR TANE DAHA EKLENDİ"

Mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Sunal, "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlı'm bana hayal edemeyeceğin güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet bildiniz Nil kızım doğdu herkes iyi selamları var" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞDI

Sunal'ın paylaşımını gören Emre Altuğ, Pınar Altuğ Atacan, Sinan Çalışkanoğlu, Hatice Şendil, Devrim Yakut ve Gülenay Kalkan gibi birçok isim tebrik yorumları yaptı.