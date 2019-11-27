Son Dakika Haberleri: İkinci el dükkanı alev topuna döndü
Son Dakika 3. Sayfa İkinci el dükkanı alev topuna döndü - Son Dakika

İkinci el dükkanı alev topuna döndü

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı ikinci el dükkanında yangın çıktı.

İkinci el dükkanı alev topuna döndü, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı ikinci el dükkanında yangın çıktı.


Akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi üzerinde bulunan ikinci el eşya dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın sonrasında dükkan alev topuna döndü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise meraklı gözlerle yangını izledi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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