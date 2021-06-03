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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak - Son Dakika

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak

03.06.2021 09:26

İkinci kez anne olmak adına gün sayan şarkıcı Bengü, gittiği alışveriş merkezinde yeni doğacak oğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Zeynep adında bir kızı olan Bengü, oğluna ise eşi Selim Selimoğlu'nun ismini vereceklerini belirtirken, " 'Junior Selim' diye sesleneceğiz, eşimin hayaliydi" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Bengü, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, hamilelik sürecinden ve çocuğunun adından bahsetti.

"EŞİMİN EN BÜYÜK HAYALİYDİ"

Oğluna isim olarak eşi Selim Selimoğlu'nun adını vermeyi düşündüklerini söyleyen Bengü, "İsim olarak soyadımız Selimoğlu olduğu için 'Junior Selim' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum bunu da Selim'e bıraktık" ifadelerini kullandı.

İkinci kez anne olacak olan Bengü, doğacak bebeğinin adını açıkladı

"HENÜZ AŞERMEDİM"

İkinci kez anne olacağını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ve şimdi de hamilelik sürecinin rahat geçtiğini söyleyen şarkıcı, aşerme ile ilgili soruya, "İkinci çocukta daha çok olur dediler ama oğlum iyi bakıyor annesine. Şu ana kadar aşerme gibi bir durum olmadı" cevabını verdi.

2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'nün bu evlilikten Zeynep adında bir kızı bulunuyor. 4.5 aylık hamile olan ünlü şarkıcı, önümüzdeki aylarda ikinci kez anne olacak.

İkinci kez anne olacak olan Bengü, doğacak bebeğinin adını açıkladı
İkinci kez anne olacak olan Bengü, doğacak bebeğinin adını açıkladı
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak

Selim Selimoğlu, Bengü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak - Son Dakika Magazin


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