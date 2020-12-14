İkinci kez düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

İkinci kez düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" sahiplerini buldu

14.12.2020 22:33

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından ikinci kez düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" sahiplerini buldu.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından ikinci kez düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı destekleriyle düzenlenen ödül töreninde, Kuzey Makedonya, Türkiye ve uluslararası alanda başarılar elde eden kişilere 5 kişilik jüri komisyonu tarafından 12 farklı kategoride ödül verildi.

Ödül törenine, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, jüri üyeleri ve kısıtlı sayıda davetli katıldı.

"Jüri Özel Ödülü"nü alan Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, yaptığı konuşmada Yücelciler anısına, MATÜSİTEB tarafından kendisine verilen bu ödülün kendisi için büyük bir onur ve şeref meselesi anlamına geldiğini söyledi.

Yücelciler ile ilgili ilk yazı yazanlardan biri olduğunu ve aynı zamanda MATÜSİTEB'in hem kurucularından hem çalışanlarından biri olduğunu kaydeden Murat, "Yücelciler ruhu halen devam etmektedir. Bir nevi MATÜSİTEB bunu devam ettirmektedir. Yücelcilerin ruhu, milli ve manevi değerlerimizi yüceltmekti. Biz şu anda da onu yapıyoruz. İkincisi gerektiğinde her bir faturayı ödemek, onu da zaten ödemişiz. Üçüncüsü de Yücelcilerin en çok suçlandığı değer, bekasına hep dua ettiğimiz, görmeden sevdiğimiz bir ülke var, o da ana devletimiz Türkiye'dir. Bugün de MATÜSİTEB bu 20 yılda yanlış etmediği bir konu vardır, o da Türkiye'yle kurduğumuz muhabbet ve diyalogdur. Çünkü bizim içimizden var olan bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

MATÜSİTEB Başkanı Emin de bu yıl ikinci kez düzenledikleri ödül töreniyle değerlere sahip çıkmak ve yaptıkları çalışmaları ödüllendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ödül töreninin geleneksel hale gelmesi için MATÜSİTEB olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydeden Emin, "Bu ödüllerin bizim kimliğimizin bir parçası belki de varlığımızın önemli bir unsuru olan Yücel Hareketi'ni bir daha, daha fazla anlamak, daha fazla yaşatmak tabiri caizse daha fazla yüceltmek için bu ödülün isminin Yücel olması her taraftan, her kesimden, her oluşumdan takdir gördü." ifadelerini kullandı.

12 farklı kategorideki ödüller

Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri töreninde, "Yılın Eğitimcisi Ödülü" Gostivarlı Türkçe öğretmeni Ahmet Nafi İbrahim'e, "Yılın Akademisyeni/Bilim Adamı Ödülü" Ahmed Şerif ve Numan Aruç'a, "Yılın Parlayan Yıldızı Ödülü" Oscar ödüllerine aday gösterilen Kuzey Makedonya yapımı "Honeyland" filminin ana karakteri Hatice Muratova'ya, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Kuzey Makedonya'nın önemli tiyatro ve sinema oyuncularından Mustafa Yaşar'a ve "Yılın Aktörü Ödülü" tiyatro sanatçısı Cenap Ahmet'e" verildi.

"Yılın Sporcusu Ödülü" Yunanistan 1. Lig takımlarından Aris'e transfer olan genç futbolcu Ali Adem'e, "Yılın Edebiyatçısı Ödülü" tecrübeli şair ve yazar Avni Engüllü'ye, "Yılın Müzik Sanatçısı Ödülü" kanun sanatçısı Cengiz İbrahim'e, "Yılın Gazetecisi Ödülü" Makedonya Televizyonu Türkçe Program Müdürü Erhan Hasip'e, "Yılın Dini Hizmet Ödülü" Hafız Adem İdriz'e, Yılın Sağlıkçısı Ödülü" Dr. Nizamettin Sezair'e ve "Jüri Özel Ödülü" Kuzey Makedona Anayası Mahkemesi Başkanı Salih Murat'a takdim edildi.

Kovid-19 salgınından dolayı kısıtlı sayıda katılım ve belirlenen protokollere uygun olarak düzenlenen ödül töreninde davetlilere kısa müzik dinletisi sunuldu.

Yücelciler Hareketi

Makedonya'da yaşayan Müslüman Türkler, 1937'de milli ve manevi değerlerini, örf ve adetlerini korumak ve yaşatmak üzere toplanmaya başladı.

1945'te teşkilata "Yücel"ismi verilirken, başkanlık görevini Üsküp'teki Ataullah Efendi Medresesi'nde tahsil yapan, daha sonra Mısır'daki El Ezher Üniversitesine giderek fıkıh, kelam, tasavvuf ve Batı felsefesi alanlarında eğitim gören Şuayb Aziz Efendi üstlendi.

Eski Yugoslavya'daki bütün milliyetçi teşkilatların ortadan kaldırılma çabalarıyla Ağustos 1947'de 16 kişi tutuklanarak yargılanmaya başlandı.

Mahkeme, 25 Ocak 1948'de dört teşkilat mensubu hakkında idam kararı verdi.

Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer, 27 Şubat 1948'de kurşuna dizildi, diğerleri ise ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

İkinci kez düzenlenen Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri sahiplerini buldu
İkinci kez düzenlenen Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri sahiplerini buldu
İkinci kez düzenlenen Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri sahiplerini buldu
İkinci kez düzenlenen Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri sahiplerini buldu

Makedonya, Türkiye, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İkinci kez düzenlenen 'Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika


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