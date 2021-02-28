Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar - Son Dakika

Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar

28.02.2021 14:09

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son gün olması nedeniyle İkitelli 'de sanayi sitesinin içinde bulunan vergi dairesine gelenler, sitenin kapalı kapısı ile karşılaştılar. Birçok kişi demir kapının üzerinden atlarken bazıları da tel örgülerde bulunan küçük delikten geçerek vergi dairesine ulaştı.

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için vergi dairelerinin hafta sonu açık olmasına karar verildi. Bu kapsamda ödemelerini yetiştiremeyen veya son güne bırakan vatandaşlar vergi daireleri önünde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun oluştuğu noktalardan birisi de İkitelli'de bulunan vergi dairesi oldu. Dolapdere Sanayi Sitesi içinde bulunan vergi dairesine giden yolda bulunan ve site yönetiminin sorumluluğunda olduğu öğrenilen sürgülü demir kapı, kapalı idi. Vatandaşların birçoğu demir kapının üzerinden atlamayı tercih ederken bazıları da tel örgü kısmında bulunan küçük delikten geçerek vergi dairesine ulaştı.

"GÜVENLİĞE SÖYLEDİK 'BİZ BAKMIYORUZ' DEDİLER"

Saatlerdir ödeme yapmak için sıra bekleyenlerden Mustafa Çakmak, "Saat 10.00'da geldim daha sıra gelmedi. İki saatte 80 kişi aldılar. Vergi dairesi açık, kapı kapalı çitlerin üzerinden atlayıp giriyoruz. Güvenliğe söyledik biz bakmıyoruz dediler" dedi.

"PARA ÖDEMEYE GELDİK ÇİLE ÇEKİYORUZ"

Ödeme yapmak için çile çektiklerini belirten Fahri Demir isimli bir vatandaş da "Yapılandırma için para ödemeye geldik ama çile çekiyoruz, bariyerlerden atlamak zorunda kalıyoruz. Bir çare bulunması lazım" ifadelerine yer verdi.

Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar

İkitelli, Vergi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Suudi Arabistan, hac ibadeti için korona aşısı olma şartı getirdi Üç büyükşehir, 'Kontrollü Normalleşme' dönemine bu tedbirlerle girdi Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Survivor Aycan Yanaç'tan, Acun Ilıcalı'yı kızdıracak açıklama: Yarışmayı izlemiyorum Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş samimi poz Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı için harekete geçiyor Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi
Yasak Elma'da dengeler değişiyor! Ender, Şahika'dan kurtulmak için Hasan Ali ile işbirliği yaptı Yasak Elma'da dengeler değişiyor! Ender, Şahika'dan kurtulmak için Hasan Ali ile işbirliği yaptı         
07:41
Esnafın dört gözle beklediği restoran ve kafeler belirli şartlarla açılacak Esnafın dört gözle beklediği restoran ve kafeler belirli şartlarla açılacak         
01:14
İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti         
00:46
Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasına Pervin Buldan'dan esprili yorum: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasına Pervin Buldan'dan esprili yorum: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık         
23:54
Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu         
22:26
Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı         
19:35
Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar         
17:56
Aşka gelen İsmail Hacıoğlu, sevgilisinin göbeğine sarıldığı anları paylaştı Aşka gelen İsmail Hacıoğlu, sevgilisinin göbeğine sarıldığı anları paylaştı         
17:23
Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı         
14:36
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti         
14:22
Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?         
13:44
Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı         
13:40
12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı 12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı         
12:39
Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi         
12:20
Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar         
12:00
Sağlık memuru, Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti         
11:23
Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 08:08:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei