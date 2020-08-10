İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybetti - Son Dakika

- İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan Kaan M. ve Hasan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 3 gün önce sabah saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa- İzmir yolu Paşaçiftliği Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, İzmir yönüne seyir halindeki 08 DE 666 plakalı Tofaş marka Şahin model aracın sürücüsü Kaan M. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan H.K. ve A.K. yol kenarında bulunan araziye yuvarlandı. Metrelerce savrulup ve sürüklenen otomobil sürücüsü Kaan M. ile arkadaşı Hasan K ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen sürücü ve arkadaşı hayatlarını kaybetti.