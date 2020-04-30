İklim aktivisti Greta'dan Covid-19 mağduru çocuklara 100 bin dolar bağış

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) bağlı Danimarkalı bir vakıftan kazandığı 100 bin dolarlık ödülü, koronavirüs salgınında mağdur olan çocuklar için bağışladı.



İklim değişikliği gibi Covid-19 salgınının da çocukların hakları konusunda kriz yarattığını ifade eden 17 yaşındaki Thunberg, "Bu salgın uzun vadede tüm çocukları etkileyecek. Kırılgan yapıdaki çocuklarsa en çok etkilenen kesim olacak. UNICEF'in çocukları korumak için başlattığı bu önemli yardım projesine hepinizin destek vermesini istiyorum. Bu sayede çocukların sağlığı korunacak ve eğitimlerine devam edebilecekler." diye konuştu.