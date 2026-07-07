İklim Değişikliği İçin Yeni Stratejiler - Son Dakika
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İklim Değişikliği İçin Yeni Stratejiler

07.07.2026 11:10
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İBB, iklim krizi ile mücadele için ücretsiz dijital kitap yayımladı; 17 makale içeriyor.

(İSTANBUL) - İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, küresel iklim krizine karşı şehirleri dirençli hale getirecek bilimsel bir çalışmaya imza attı. Uzun yıllar süren bir hazırlığın ürünü olan "İklim Değişikliğinde Peyzaj ve Bitkilendirme Stratejileri" kitabı okuyucuyla buluştu. Eser, tamamen dijital ve ücretsiz olarak erişime açıldı.

İklim değişikliğiyle mücadelede doğa temelli çözümlere dikkati çekmek amacıyla Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin hazırladığı "İklim Değişikliğinde Peyzaj ve Bitkilendirme Stratejileri" isimli akademik eser yayımlandı. Editörlüğünü Prof. Dr. Cengiz Acar'ın üstlendiği kitapta, farklı üniversitelerden 25 akademisyen ve araştırmacının katkısıyla hazırlanan toplam 17 bilimsel makale yer alıyor.

Beş bölümden oluşan eser, özellikle hızla betonlaşan kentlerde doğa temelli çözümlerin uygulanmasına yönelik bilimsel yaklaşımları ele alırken, Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğinin iklim değişikliğiyle mücadelede sağlayabileceği katkıları kapsamlı şekilde inceliyor.

Kitabın yayımlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdür Vekili Banu Saraçlar, iklim değişikliğinin etkilerinin artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti. Saraçlar, doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi ve yerel bitki türlerinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan eserin yerel yönetimler, akademik çevreler, sektör profesyonelleri ve doğaya ilgi duyan herkes için önemli bir başvuru kaynağı olacağını ifade etti.

Sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda basılan eser geniş kitlelere ulaşması amacıyla dijitalde ücretsiz olarak erişime açıldı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Kültür Sanat, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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