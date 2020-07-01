İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (2) - Son Dakika

İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (2)
EN SEVDİĞİ KIYAFETİ TABUTUNUN ÜZERİNE KONDUGiresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin (7) cenazesi babaannesinin evine getirildi.
EN SEVDİĞİ KIYAFETİ TABUTUNUN ÜZERİNE KONDU
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin (7) cenazesi babaannesinin evine getirildi. Anne Nazlı ve baba Serdar Tirsi çifti de tabutun başına gelerek kızları için gözyaşı döktü. İkranur'un tabutunun üzerine hayattayken en sevdiği gelinlik modeli verilen kıyafeti kondu, güller döküldü. Küçük kızdan geriye ise gelinlik kıyafetini giydiği fotoğrafları kaldı. Yaprak KOÇER-Neidm KOVAN-Hüseyin KALAY-GİRESUN,
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:20 Kaynak: DHA
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