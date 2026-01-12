İKSV'de Yeni Genel Müdür Yeşim Gürer Oymak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İKSV'de Yeni Genel Müdür Yeşim Gürer Oymak

12.01.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşim Gürer Oymak, 1 Temmuz'dan itibaren İKSV Genel Müdürlüğü görevini devralacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) Genel Müdürlüğü görevini 1 Temmuz'dan itibaren Yeşim Gürer Oymak üstlenecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Oymak, 2006-2018 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali Direktörü olarak görev yaptı ve 2017 Eylül ayından bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak İKSV yönetiminde yer alıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oymak, yeni görevine dair, "20 yıldır gururla parçası olduğum İKSV'de bu önemli görevi üstlenmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı. Bu görevi devralarak vakfın kültür-sanat alanındaki köklü mirasını geleceğe taşıyacak adımları ekip arkadaşlarımla birlikte atmak için büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Oymak'ın Görgün Taner'den genel müdürlük görevini devralmasıyla birlikte, 2002'den bu yana bu görevi yürüten ve 2021'den bu yana da İKSV Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan Taner, İKSV Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.

Taner'in yanı sıra Prof. Dr. Teoman Akünal ve Zeynep Hamedi'den oluşacak İKSV Yürütme Kurulu, Bülent Eczacıbaşı'nın başkanlığındaki İKSV Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

İKSV ekibinde 1983'ten beri yer alan ve 1994-2002 yılları arasında İstanbul Caz Festivali Direktörü olan Görgün Taner ise vakıf yönetimindeki yeni dönemle ilgili şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım değerli ekip arkadaşım Yeşim Gürer Oymak'ın İKSV Genel Müdürü olarak atanmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Sanatın farklı disiplinlerinde engin birikime sahip, kurum içinden yetişen, çalışkan ve vizyoner bir kültür yöneticisinin İKSV'nin bundan sonraki yolculuğuna liderlik edecek olması hepimiz için kıvanç vesilesi."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKSV'de Yeni Genel Müdür Yeşim Gürer Oymak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
Sağanak hayatını felç etti Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Sağanak hayatını felç etti! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 22:14:54. #7.11#
SON DAKİKA: İKSV'de Yeni Genel Müdür Yeşim Gürer Oymak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.