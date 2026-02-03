IKU-SPECTRA Uluslararası Spektroskopi Kongresi - Son Dakika
IKU-SPECTRA Uluslararası Spektroskopi Kongresi

03.02.2026 16:20
İKÜ ev sahipliğindeki kongre, bilim insanlarını ve sanayi temsilcilerini buluşturacak.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) ev sahipliğinde, 21–22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek IKU-SPECTRA Uluslararası Spektroskopi Kongresi, bilim insanlarını, kamu ve sanayi temsilcilerini İstanbul'da buluşturacak. Kongre, aynı zamanda Avrupa Birliği Horizon Europe Wıdera Era-Chaırs Programı kapsamında desteklenen Spectroscopy IKU ERA-Chair Projesi'nin lansman (kick-off) etkinliği niteliğini taşıyor.

Kongrede konuşmacı olarak; 2019 Fizik Nobel Ödülü sahibi Prof. Didier Queloz, fiziksel kimya ve bilim iletişimi alanının isimlerinden Prof. Peter Atkins, Spectroscopy IKU ERA Chair Holder Prof. Rui Fausto, Raman spektroskopisi ve biyolojik görüntüleme alanında uluslararası otorite kabul edilen Prof. Malgorzata Baranska ile teorik ve hesaplamalı kimya alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Wei-Tao Yang yer alacak. Bilimsel mükemmeliyetin yanı sıra akademi-sanayi-kamu iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen kongre, Türkiye'nin bilimsel kapasitesini uluslararası arenada daha görünür kılmayı ve genç araştırmacılar için ilham verici bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 1 MART

Kongreye bildiri ile katılmak isteyen araştırmacılar için özet (abstract) gönderimleri 01 Mart tarihinde sona erecek. Kongrenin ardından, kabul edilen çalışmalar için tam metin gönderimleri 21 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Kongre programı, başvuru süreçleri ve güncel duyurulara ilişkin ayrıntılı bilgilere üniversitenin web adresinden ulaşılabiliyor. Uluslararası Spektroskopi Kongresi ve Spectroscopy IKU ERA-Chair Projesi lansman etkinliği, Türkiye'nin Avrupa Araştırma Alanı ile bütünleşme sürecine katkı sunmayı, ileri araştırma altyapılarının güçlendirilmesini ve bilimsel mükemmeliyet odaklı, sürdürülebilir bir araştırma ekosisteminin geliştirilmesini hedefliyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Bilim, Son Dakika

