İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir Açıklaması - Son Dakika

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir Açıklaması

6 saat önce

Kırşehir, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir, basının ifade özgürlüğünün gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir Açıklaması, System.String[]

Kırşehir, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir, basının ifade özgürlüğünün gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklamada bulunan Demir, "Bölgesinde yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktararak halkımızın doğru haber almasını sağlayan basın mensupları demokrasinin gelişmesi, ifade özgürlüğünün güçlenmesi ve toplumsal sorunların çözümü noktasında önemli bir rol üstlenmektedir"dedi.


Mesleğin getirdiği sorumluluk bilincinin zaman mefhumu tanımadığını ifade eden Demir'in açıklaması şöyle;


"Mesleğin getirdiği sorumluluk duygusuyla zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin çalışan basın mensubu arkadaşlarımızın halkımızı aydınlatmak adına gösterdiği çaba her türlü takdirin üzerindedir.


Basın meslek ilkeleri çerçevesinde yaptığı haberlerle sağlıklı bilgi sunmak için büyük emek harcayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, sağlık ve başarı dolu günler diliyorum." - KIRŞEHİR

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Halkla İlişkiler, Osman Demir, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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