İl Koordinatöründen mütevazi veda

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun Vali Yakup Canbolat'a veda ziyaretinde bulunarak görevine veda etti. Berksun koordinatörlüğünde onaylanan birçok proje ile Bursa'nın istihdam ve üretim hacmine ciddi katkı sağlanmıştı.

Bursa'da 5 yıldır Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörlüğü görevini sürdüren Ömer Berksun görevine veda ettiğini Vali Yakup Canbolat'ı ziyaretinin ardından duyurdu. Berksun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 5 yıllık Görev Sürem boyunca şahsıma ve İl Koordinatörlüğümüze desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Bursa Valimiz'e veda ziyareti gerçekleştirdik. Sayın Valimiz Yakup Canbolat'a saygı ve şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bursa'da TKDK İl Koordinatörlüğünü 5 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdüren Ömer Berksun'un, görev süresi boyunca Bursa birçok önemli yatırıma sahne oldu. Hibe desteklerinden yararlanmak isteyen ve bilgi almak isteyen kişilerle birebir ilgilenmenin yanı sıra saha ziyaretleriyle Bursa'nın üretim ve istihdamına katkı sağlamayı kendine vazife edinen Berksun, görevine veda etti. - BURSA