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İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim - Son Dakika

İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim

16.07.2021 13:37
İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim, System.String[]

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Küçükçekmece'de kurban satış pazarında denetimde bulundu.

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Küçükçekmece'de kurban satış pazarında denetimde bulundu. Karaca, hayvanların tüm bilgilerini küpe numarasını yazarak görebileceği HAYSAG isimli telefon uygulamasını tanıttı.

Küçükçekmece'de 2 bin 700 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın satışa sunulduğu pazarda denetim yapıldı. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Küçükçekmece İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Bademli ve Küçükçekmece Belediyesi ekipleri katıldı. Satış alanının 90 çadır kapasiteli olmasına rağmen pandemi tedbirleri kapsamında 50 çadırla sınırlandırıldığı öğrenildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bakanlık bünyesinde çıkarılan HAYSAG isimli telefon uygulamasından bir büyükbaş hayvanın küpe numarasını kontrol eden Karaca, hayvanın yaşına, bu zamana kadar yapılan aşılarına da baktı.Denetimin ardından konuşan Karaca, Pazarda da şu an arkadaşlarımız sürekli olarak kontrollere devam ediyorlar burada. Hayvanların sağlık durumlarına, veteriner sağlık raporlarına, pasaportlarına, yaşlarına ve eğer yaşta şüpheleri varsa yaş kontrolleri yapılıyor. Biz vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Hayvanlarını valiliğimizce belirlenmiş hayvan satış yerlerinden alıp yine valiliğimizce belirlenmiş kesim yerlerinde profesyonel kesicilere kestirmeleri lazım. Bu çok önemli. Hayvanla da ilgili bir problem yaşadıklarında biz tam zamanlı olarak hem kesim yerine hem de satış yerine veteriner hekim görevlendirmesi yaptık. Başvuracaklar bize biz gerekli yardımı onlara göstereceğiz. Tüm vatandaşlarımıza tekrar söylüyoruz, lütfen izinli yerlerden hayvanlarını alsınlar ve izinli yerlerde de kesimleri yapsınlar" dediKaraca, 70 bin büyükbaş ve 70 bin küçükbaş hayvanın bir günde kesebildiklerini belirterek "Bunu bir günde kesmek gerçekten altyapı olarak çok zor. Bunu 3 güne yaymak lazım. Bu noktada da vatandaşlarımızın bize hoşgörü göstermesini ve ilk 3 güne kesimi yayma konusunda yardımcı olmasını dileriz" diye konuştu.


- İstanbul
İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim
İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim
İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim
İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim
İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim
İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim

Küçükçekmece, Ahmet Yavuz, İstanbul, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İl Tarım Müdürü Karaca'dan kurban pazarında denetim - Son Dakika


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