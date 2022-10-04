İL TARIM MÜDÜRÜ KARACA SİLİVRİLİ ÇİFTÇİLERE 'ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ'Nİ ANLATTI

İL Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 1 Ekim'de e-Devlet üzerinde uygulamaya başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili Silivrili çiftçilere bilgi verdi. Karaca, Türkiye genelinde ÇKS'de 3 günde 59 bin başvuruya ulaşıldığını belirterek, Daha önce çiftçi muhtara gidiyordu, 2 aza ile birlikte imza alıyordu. Ziraat odasına, ilçe tarıma gidiyordu. Bu da çiftçiye zaman, ziraat mühendislerimize iş kaybına neden oluyordu dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı ÇKS, 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden uygulamaya girdi. Çiftçilerin ekeceği ürünü bildirmek gibi işlemleri artık, e-Devlet üzerinden ÇKS ile yapabiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bugün Silivrili çiftçilerle bir araya gelerek, sistemin detaylarını anlattı.

ÇİFTÇİ TRAKTÖRÜNDE, İNTERNET OLAN HER YERDE SİSTEMİ KULLANABİLİR

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, uygulamayla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı, ÇKS, çiftçinin kendi alanında ne ürettiğini belirttiği, kaydettirdiği bir sistem. ÇKS'de tüm arazilerde ne ekildiği, parsel parsel ne yapıldığıyla ilgili başvuru yapılıyor. Mazot desteği, gübre, alan, ürün ve birçok destek ödemeleri ÇKS üzerinden yapılıyor. Daha önce çiftçi muhtara gidiyordu, 2 aza ile birlikte imza alıyordu. Ziraat odasına, ilçe tarıma gidiyordu. Bu da çiftçiye zaman, ziraat mühendislerimize iş kaybına sebep oluyordu. ÇKS'ye kayıtlı olan çiftçimiz, e-Devlet üzerinden oturduğu yerden, traktöründen, internet olan her yerde bu sistemi kullanabilir. Türkiye genelinde 3 gün içerisinde 59 bin başvuruya ulaştık dedi.

BİZE ÇOK FAYDASI OLACAĞINA İNANIYORUM

Çiftçi İbrahim Elmaslı, Şu anki süreç çok güzel oldu. Daha önce prosedürleri aşamıyorduk. Muhtara gidiyorduk, muhtar yok. Muhtarı buluyorsun aza yok. Siz işlemleri ne kadar hızlı yaparsanız yapın bir hafta sürüyordu. Şimdi internetin varsa her yerde yapıyorsun. Bize çok faydası olacağına inanıyorum dedi.