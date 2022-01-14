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İL TARIM MÜDÜRÜ: YAKLAŞIK 2 BİN 500 KÖPEĞE ÇİP TAKILDI - Son Dakika

İL TARIM MÜDÜRÜ: YAKLAŞIK 2 BİN 500 KÖPEĞE ÇİP TAKILDI

14.01.2022 08:49

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşık 2 bin 500 köpeğe çip takıldığını belirterek kayıt altına alınmadığı tespit edilen köpeklere el konulacağını, sahibine ise 15 bin lira idari para cezası kesileceğini söyledi.

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşık 2 bin 500 köpeğe çip takıldığını belirterek kayıt altına alınmadığı tespit edilen köpeklere el konulacağını, sahibine ise 15 bin lira idari para cezası kesileceğini söyledi.

TEHLİKELİ IRKLAR KAYIT BELGESİ OLMADAN DOLAŞTIRILAMAYACAK

Geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tarım ve Orman Bakanlığının aralık ayında yayınladığı genelgeyle de, bu tehlikeli köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully'nin kısırlaştırılıp, kayıt altına alınması zorunlu hale geldi. Tehlike arz eden türler olarak bilinen bu 6 ırk köpeğin, sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması için verilen süre sona erdi. Bu ırklar, kayıt belgesi olmadan, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulmayacak.

2 BİN 500 YASAKLI IRK ÇİPLENİP, KAYIT ALTINA ALINDI

İstanbul'da şimdiye kadar, yasaklı ırk olarak kabul edilen yaklaşık 2 bin 500 köpeğe çip takılarak dijital kimlik sahibi yapıldığını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bilindiği gibi Resmi Gazetede yayınlanan 5199 sayılı kanun uyarınca 4 köpek ırkı yasaklı hale geldi. Bunları üretmek, beslemek, satmak... Fakat mevcut sahipli olanlar, şu an elinde bulunduranlar için bir süre verilmişti. Bu sürenin yarın sonuna geleceğiz, 14 Ocak itibarıyla bitecek. 14 Ocak'ta çipletip, kayıt altına almaları gerekiyor. Kısırlaştırmaları şartıyla tabii ki. Çünkü bundan sonra bu ırkların üretilmesi, beslenmesi yasak hale gelecek. Bunun yanında iki tane ırk daha eklendi. Bu yeni ırkların da şu an hamile olanları ve doğduktan sonra dört aylık süreleri bekleneceği için onlarda da 7 Haziran itibarıyla sona erecek. Biz uzun süredir zaten kayıt işlemlerimizi yapıyorduk. Şu ana kadar iki bin yüz civarında yasaklı ırkın kayıtlarını yapıp PETVET sistemine girdik. Bunun yanında tabii ki biz sadece yasaklı ırkları değil vatandaşın elindeki sahipli ırkları ve sokak köpeklerini de mevzuata göre çipleyip kayıt altına alıyoruz PETVET'e yine. Onunla da ilgili de yaklaşık 7 bin 500 civarında köpek, 2 bin civarında kedinin de çiplenmesi yapıldı. Sahipli olan hayvanların kayıtlarını hem biz hem serbest veteriner hekimler, sahipsiz hayvanları ise belediyeler kayıt edebiliyorlar" dedi.

KAYIT ETTİRİLMEYEN KÖPEKLERE EL KONULUP, SAHİBİNE PARA CEZASI KESİLECEK

Dün saat 17.00 sıralarında Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, sahibi tarafından getirilen American Staffordshire Terrier'e çip takma işlemini bizzat gerçekleştiren Yavuz, kısırlaştırma ve kayıt altına almayla birlikte son günlerde artan köpek saldırılarının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ahmet Yavuz Karaca, "Bu ırklar, yanlış hayvan sahibinin eline geçtiğinde gerçekten çok kötü bir silah haline gelebiliyor. Bundan dolayı bu ırkların üretilmesi, beslenmesi yasaklanması ve bu tür üzücü hadiselerin tekrar olmaması. 14 Ocak'tan sonra eğer bir kişi köpeğini çipletmediyse, sisteme kaydetmediyse, bu hayvana el konulup belediye bakımevlerine alınacak ve 15 bin lira civarında da idari para cezası uygulanacak" deyi konuştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca ayrıca, çiplenip, kaydettirilen yasaklı ırk köpeklerin sokakta ağızlıkla gezdirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BİZ DE ALIŞACAĞIZ KÖPEKLER DE ALIŞACAK

'Pablo' isimli köpeğine çip taktırarak kayıt altına aldıran Taha Eski "Çiplenmesine karşı değilim ama kısırlaştırılmamasını isterdim. Kısırlaştırıldığında kilo alacak, şişecek. Özel besinlerle besleyeceğiz. Bizi ekstra yoracak tekrar. Biraz da ağızlığı alıştırmamız önemli, pek sevmiyor. Yavaş yavaş biz de alışacağız, onlar da alışacak" dedi.

İL TARIM MÜDÜRÜ: YAKLAŞIK 2 BİN 500 KÖPEĞE ÇİP TAKILDI
İL TARIM MÜDÜRÜ: YAKLAŞIK 2 BİN 500 KÖPEĞE ÇİP TAKILDI
İL TARIM MÜDÜRÜ: YAKLAŞIK 2 BİN 500 KÖPEĞE ÇİP TAKILDI

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Para Cezası, Ahmet Yavuz, İstanbul, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İL TARIM MÜDÜRÜ: YAKLAŞIK 2 BİN 500 KÖPEĞE ÇİP TAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İL TARIM MÜDÜRÜ: YAKLAŞIK 2 BİN 500 KÖPEĞE ÇİP TAKILDI - Son Dakika
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