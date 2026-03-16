İlber Ortaylı'nın son isteğini anlattı: Ameliyattan önce aradı
İlber Ortaylı'nın son isteğini anlattı: Ameliyattan önce aradı

16.03.2026 08:51
Hayatını kaybeden duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ameliyat öncesindeki son isteği ortaya çıktı. Ortaylı'nın, gazeteci Fatih Altaylı'yı arayarak Celal Şengör ile birlikte bir "veda programı" çekilmesini istediği ortaya çıktı. Altaylı programın çekildiğini bu özel kaydın henüz yayınlanmadığını duyurdu.

Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı ile gerçekleştirdikleri son programın arka planını köşe yazısında paylaştı. Altaylı, Ortaylı'nın ameliyat öncesinde kendisini aradığını ve yakın dostu Celal Şengör ile birlikte bir program çekmek istediğini söyledi.

VEDA GİBİ

Altaylı, Ortaylı'nın bu isteğinin aslında bir veda niteliği taşıdığını belirterek, ameliyat öncesinde yapılan bu kaydın henüz yayımlanmadığını açıkladı.

PROGRAMI ISRARLA İSTEDİ

Altaylı'nın aktardığına göre Ortaylı, ameliyat öncesinde kendisi ve Celal Şengör'ü Kasımpaşa'daki bir esnaf lokantasında yemeğe davet etti. Üçlü burada uzun süre sohbet etti ve birlikte vakit geçirdi. Altaylı, yemekten sonra Ortaylı'nın kendisini arayarak ameliyat öncesinde bir program çekmek istediğini söylediğini belirtti. Altaylı, ilk etapta programı ameliyat sonrasına bırakmak istediğini ancak Ortaylı'nın ısrar ettiğini ifade etti. Ortaylı'nın isteği üzerine Celal Şengör'ü aradığını belirten Altaylı, Şengör'ün de "İlber'in emri başüstüne" diyerek programa katılmayı kabul ettiğini yazdı. Altaylı, çekilen program için "Aslında veda programıydı. Çektik ama henüz yayımlamadık" ifadelerini kullandı.

SON ZİYARETİNİ DE ANLATTI

Altaylı yazısında Ortaylı'yı hastanede son kez ziyaret ettikleri günü de anlattı. Celal Şengör ve yakınlarıyla birlikte Ortaylı'yı ziyaret ettiklerini belirten Altaylı, ünlü tarihçinin o gün iyi göründüğünü söyledi. Ertesi gün Murat Bardakçı ile birlikte yeniden hastaneye gittiklerini aktaran Altaylı, burada yaklaşık bir saat sohbet ettiklerini yazdı.

Altaylı, Ortaylı ile Murat Bardakçı'nın her zamanki gibi uzun uzun sohbet ettiğini ve bu anların bir bölümünü ilk kez videoya kaydettiğini ifade etti. Sohbetin ardından Ortaylı'yı yormamak için ayrılmak istediklerini belirten Altaylı, Ortaylı'nın ise "Gitmeyin" dediğini aktardı.

Altaylı, Ortaylı'nın ertesi gün yeniden gelmesini istediğini ancak kendisinin de aynı gün ameliyat olacağını söylediğini yazdı. Altaylı, "Ben hastaneden çıktığımda o yoğun bakıma alınmıştı" ifadeleriyle yazısını tamamladı.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

13 Mart'ta hayata gözlerini yuman tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlanacak. Usta tarihçi için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek.

Son Dakika Yaşam İlber Ortaylı'nın son isteğini anlattı: Ameliyattan önce aradı - Son Dakika

