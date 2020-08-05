İlçe başkanlarından Ulubey'e anlamlı plaket - Son Dakika

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanan Halil İbrahim Ulubey'i AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, Başkan Yardımcısı Güray Altunay, MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ünal ziyaret etti.

Ziyarette ilçe Başkanları Barun ve Gökmen, Ulubey'e üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ederek, yeni görev yerine başarılar diledi ve plaket takdim ettiler.

Ulubey ziyaretlerinden ve plaketlerinden dolayı ilçe başkanlarına teşekkür etti.