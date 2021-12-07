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İlçelerdeki sokak hayvanları Odunpazarı'na emanet - Son Dakika

İlçelerdeki sokak hayvanları Odunpazarı'na emanet

07.12.2021 08:29
İlçelerdeki sokak hayvanları Odunpazarı'na emanet

Odunpazarı Belediyesi, ilçe belediye personellerine yönelik olarak, 'sokak hayvanlarına yaklaşma ve müdahale teknikleri' konularında eğitim verdi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, belediyelerin alacağı tedbirler kapsamında; Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arasında "Sahipsiz ve Başıboş Sokak Hayvanları İşbirliği" protokolü imzalandı.

Protokol uyarınca Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Alpu, Beylikova, Seyitgazi, Sivrihisar, Han, Mahmudiye, Çifteler, Mihalgazi, Sarıcakaya, Günyüzü ilçe sınırları içerisinde bulunan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak köpeklerinin kısırlaştırma ve kısırlaştırma sonrası hayvanların bakımevinde tedavi ve bakım işlemleri gerçekleştirecek. Kısırlaştırma sonrası tedavi, bakım ve kayıt altına alma işlemi biten sokak hayvanları alındıkları belediyeye teslim edilecek. Protokol gereği sokak hayvanlarının toplanması ve teslimi ilgili ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

İLÇE BELEDİYE PERSONELLERİNE EĞİTİM VERİLDİ

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçe belediyelerinin oluşturduğu toplama ekiplerine sokak hayvanlarına yaklaşma ve müdahale teknikleri konularında eğitim verdi.

Sokak hayvanlarına kanunların belirlediği şekilde müdahalenin yapılması gerektiğinin anlatıldığı eğitim programına 11 ilçe belediyesinden 18 personel katıldı. Gerçekleştirilen eğitim programında alanında uzman veteriner hekimler tarafından,başıboş hayvanlara yaklaşma ve müdahale teknikleri, hayvan hakları, kedi köpek bakımı ve besleme, hayvan hastalıkları konularında eğitim verildi.

"CANLARI BİZE EMANET"

Yetkililer, "Bizlere emanet olan canlarımıza sahip çıkmayı bir görev olarak bilirken tüm hemşehrilerimizin de aynı sevgiyle can dostlarımızın yanında olacağına, bu alandaki özverili çalışmalarımıza destek vereceklerine yürekten inanıyoruz" dedi. Eğitime katılan ilçe belediye personellerine katılım belgesi verildi.

İlçelerdeki sokak hayvanları Odunpazarı'na emanet

Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Sokak Hayvanları, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İlçelerdeki sokak hayvanları Odunpazarı'na emanet - Son Dakika


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