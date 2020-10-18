İletişim Başkanı Altun'dan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajı - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajı
18.10.2020 13:05
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajında, "Ermenistan işgali ve katliamları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajında, "Ermenistan işgali ve katliamları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Altun, paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun! Tek millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için yürüttüğü haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Ermenistan işgali ve katliamları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.
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