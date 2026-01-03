İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması - Son Dakika
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

03.01.2026 22:36
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "sorumsuz ve nezaketten uzak üslubunun" daha bir gün önce ifade ettiği "kutuplaşmadan çıkalım" söylemiyle açık bir çelişki olduğunu belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştirerek, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği 'kutuplaşmadan çıkalım' söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel'in dili hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır."

Türkiye'nin dış politikasının hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletin ve milletin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütüldüğünü ifade eden Duran, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olduğunu, kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşunun net olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkenin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşunun liderlik iradesinin açık göstergesi olduğunun altını çizen Duran, "Cumhurbaşkanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye'nin menfaatlerini savunur. Ülkemizi masada ve sahada güçlü kılan da bu dirayetli ve tecrübeli liderliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, herhangi bir dış merkezin değil, doğrudan milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Varlığı, milli iradenin en açık tezahürüdür. Bu irade, başkalarından onay beklemeden Türkiye'nin rotasını da liderliğini de belirlemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

