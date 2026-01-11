Ilgaz Balı Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika
Ilgaz Balı Dünya Rekoru Kırdı

11.01.2026 00:16
Ilgaz'da bir kilo karakovan bal, 11 bin 118 avroya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak için düzenlenen açık artırmada 1 kilosu 11 bin 118 avroya satılan bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Ilgaz Dernekler Federasyonu tarafından 29 Eylül 2025'te İstanbul'da öğrencilere burs imkanı sağlanması için açık artırma düzenlendi.

Programda Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme'ye ait 1 kilo karakovan balı, iş insanı Hakan Özalp tarafından 11 bin 118 avroya satın alındı.

Bunun üzerine Ilgaz Dernekler Federasyonu'nun girişimiyle Ilgaz'da üretilen bal, dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Kurşunlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Ilgaz balının sertifikası Guinness resmi hakemi Richard Stenning tarafından Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal'a takdim edildi.

Anaçal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilgaz Dernekler Federasyonu olarak bugüne kadar 4 müzayede gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu müzayedelerde tablo ve sanat eserleri satarak üniversite öğrencilerine burs geliri elde ettiklerini belirten Anaçal, şunları kaydetti:

"Bu yıl da hem üniversite öğrencilerimize burs geliri elde etmek hem de memleketimiz Çankırı'mızın, Ilgaz'ımızın tanıtımına katkı sağlamak, Ilgaz balını markalaştırmak üzere düzenlemiş olduğumuz müzayedemizde Ilgaz balını sattık. Müzayedede bir kilogram Ilgaz karakovan balı 11 bin 118 avroya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Bu satıştan önce Guinness Rekorlar Kitabı'nda bulunan en yüksek rekor 10 bin avroydu. Dolayısıyla 11 bin 118 avroya satılan Ilgaz balı Guinness Rekorlar Kitabı'nda artık dünyanın en pahalı olarak resmen tescil edilmiş durumda."

Ilgaz balının değerli olduğu için pahalı olduğunu dile getiren Anaçal, "Türkiye'nin tanıdığı Ilgaz dağlarında el değmeden birbirinden değerli çiçeklerden arıların elde etmiş olduğu bir bal olması dolayısıyla zaten balımız geçmişten günümüze çok değerliydi. Biz bu değerin daha da ön plana çıkması, bu değerin daha da markalaşması adına sosyal medya üzerinden düzenlemiş olduğumuz bu müzayede programı dolayısıyla bir rekora imza attık. Bundan sonra Ilgaz balı Türkiye'nin ve dünyanın en iyi, en kaliteli, en değerli balı olma iddiasını her gün daha da sürdürerek, daha da artırarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bal üreticisi Rıdvan Başeşme de 50 yıldır bal üreticiliği yaptığını belirterek, "1300 rakımda arıcılık yapıyorum ve hiçbir katkı maddesi yani insan eli olarak hiçbir katkı maddesiyle arıya müdahale etmiyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren balımızda sadece boş çerçeveyi kovana koyuyoruz, o boş çerçeveye arı ne yaptıysa onu alıp üreticiye sunuyoruz. Yani bunun içerisinde suni petek dahi yok. Tamamen arı tabiatta ne bulduysa, kovana ne getirdiyse o." diye konuştu.

Çankırı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Tamer de Çankırı'da 300'ün üzerinde üyeyle yaklaşık 20 bin kovanda bal üretimi yaptıklarını aktararak, "Kendi üreticimizi destekleyerek vatandaşa ilaç niyetine bal üretmenin peşindeyiz. Bugün de balımız rekorlar kitabına girdi. Balımız değerini bulmuş oldu. Bundan sonra da aynı aşkla ve şevkle saf, doğal bal üretimi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, dernek başkanları, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

