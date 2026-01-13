Ilgaz Dağı Kış Turizmine Hazır

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatilinde misafirlerini bekliyor.

Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek noktalarından olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın 2013 yılında yapılmasının ardından kayakseverlerin daha kolay ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra Samsun, Sinop, Bartın, Amasya, İstanbul, Ankara ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile açılışı 2020'de yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Kayak yapmak istemeyen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında teleferikle dolaşıp yürüyüş imkanı bulabiliyor.

Ilgaz Dağı'ndaki otelin genel müdürü Muhammet Timur, AA muhabirine, yarıyıl tatiline hazır olduklarını söyledi.

Bölgede kar oranının oldukça iyi olduğuna işaret eden Timur, "Şu anda Ilgaz'da kar durumu beklenen potansiyele ulaştı. Bir metre civarında kar var. Pistlerimizin tamamı açık. İki teleferik de iki kayak merkezi de açık." dedi.

"Yarıyıl tatilinin ikinci haftasında 3 gün sürecek olan Ilgaz Fest olacak"

Otel olarak yarıyıl tatili hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Timur, "Yarıyılda gelmek isteyenler, 3 kayak pistimiz var, buralarda kayak yapabilirler. Akşam eğlencelerimiz, canlı müziklerimiz olacak. Yarıyıl tatilinin ikinci haftasında 3 gün sürecek olan Ilgaz Fest olacak. DJ performansları, sanatçılarımız olacak. Açık havada etkinliklerimiz olacak." diye konuştu.

Doluluk oranlarının iyi durumda olduğunu aktaran Timur, "Şu anda doluluk oranlarımız yüzde 80'lerde. Yarıyıl tatilinde yüzde 100 olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Emre Uzun da Ilgaz'ı çok beğendiklerini dile getirerek, "Kış mevsimini değerlendirelim diye Ankara'dan geldik. Çok güzel bir yer. Teleferikle dolaştık, kayak yaptık." dedi.

Ailesiyle gelen Ali Çağan Yılmaz ise kızakla kaydıklarını, Ilgaz'da çok eğlendiklerini söyledi.