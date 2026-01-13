Ilgaz Dağı Kış Turizmine Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ilgaz Dağı Kış Turizmine Hazır

Ilgaz Dağı Kış Turizmine Hazır
13.01.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ilgaz Dağı, yarıyıl tatilinde kayak ve eğlence için ziyaretçilerini bekliyor. Etkinlikler başlayacak.

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatilinde misafirlerini bekliyor.

Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek noktalarından olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın 2013 yılında yapılmasının ardından kayakseverlerin daha kolay ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra Samsun, Sinop, Bartın, Amasya, İstanbul, Ankara ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile açılışı 2020'de yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Kayak yapmak istemeyen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında teleferikle dolaşıp yürüyüş imkanı bulabiliyor.

Ilgaz Dağı'ndaki otelin genel müdürü Muhammet Timur, AA muhabirine, yarıyıl tatiline hazır olduklarını söyledi.

Bölgede kar oranının oldukça iyi olduğuna işaret eden Timur, "Şu anda Ilgaz'da kar durumu beklenen potansiyele ulaştı. Bir metre civarında kar var. Pistlerimizin tamamı açık. İki teleferik de iki kayak merkezi de açık." dedi.

"Yarıyıl tatilinin ikinci haftasında 3 gün sürecek olan Ilgaz Fest olacak"

Otel olarak yarıyıl tatili hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Timur, "Yarıyılda gelmek isteyenler, 3 kayak pistimiz var, buralarda kayak yapabilirler. Akşam eğlencelerimiz, canlı müziklerimiz olacak. Yarıyıl tatilinin ikinci haftasında 3 gün sürecek olan Ilgaz Fest olacak. DJ performansları, sanatçılarımız olacak. Açık havada etkinliklerimiz olacak." diye konuştu.

Doluluk oranlarının iyi durumda olduğunu aktaran Timur, "Şu anda doluluk oranlarımız yüzde 80'lerde. Yarıyıl tatilinde yüzde 100 olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Emre Uzun da Ilgaz'ı çok beğendiklerini dile getirerek, "Kış mevsimini değerlendirelim diye Ankara'dan geldik. Çok güzel bir yer. Teleferikle dolaştık, kayak yaptık." dedi.

Ailesiyle gelen Ali Çağan Yılmaz ise kızakla kaydıklarını, Ilgaz'da çok eğlendiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ilgaz Dağı, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı Kış Turizmine Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:59:05. #7.11#
SON DAKİKA: Ilgaz Dağı Kış Turizmine Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.