Ilgaz Dağı'nda Kayak Ziyafeti

10.01.2026 18:17
Hafta sonu Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşandı, ziyaretçiler eğlendi.

Kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da kar üzerinde halay çekip oyunlar oynadı.

Ankara ve İstanbul ile çevre illerden birçok kayakseveri ağırlayan tesiste, hafta sonu nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Ankara'dan hafta sonu tatili için gelen Sefa Çetin, AA muhabirine, bölgeyi çok beğendiğini dile getirerek, "Teleferiğe bindik, çok eğlendik. Kayak yapanlar, kızakla kayanlar var. Hepsi çok güzel. Herkesi bekleriz buraya. Ben burada çok mutluyum. Yarıyıl tatili yaklaşıyor, herkesin gelip görmesi lazım." dedi.

Ailesiyle gelen Demir Mahmutoğlu ise çok eğlendiğini belirterek, "Kaymak çok güzel, kar topu savaşı yapmak çok eğlenceli. Çıkarken biraz yoruluyoruz ama kızakla kayarken çok eğleniyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

