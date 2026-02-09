Ilgaz Dağı'nda Yılın Kareleri oylaması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ilgaz Dağı'nda Yılın Kareleri oylaması başladı

Ilgaz Dağı\'nda Yılın Kareleri oylaması başladı
09.02.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde 2025 yılına damga vuran olayların fotoğrafları oylanıyor.

Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vatandaşlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kayak merkezindeki kafenin sorumlusu Sebahattin Kırcıoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde oyunu Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kırcıoğlu, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat Siyah Beyaz", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Costas Baltas'ın "Zaferin ardından", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını beğendi.

Vatandaşlardan Ahmet Yılmaz Güven ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" adlı karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafından yana seçim yapan Güven, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" karesini tercih etti.

Ziyaretçilerden Gül Nida Leylek de "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" karelerini seçen Leylek, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı'nda Yılın Kareleri oylaması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
3 gündür aranıyordu Cansız bedeni denizde bulundu 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Evli çift evlerinde ölü bulundu Evli çift evlerinde ölü bulundu

15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 16:16:21. #7.11#
SON DAKİKA: Ilgaz Dağı'nda Yılın Kareleri oylaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.