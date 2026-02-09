Ilgaz Dağı\'nda Yılın Kareleri oylaması başladı

Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vatandaşlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kayak merkezindeki kafenin sorumlusu Sebahattin Kırcıoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde oyunu Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kırcıoğlu, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat Siyah Beyaz", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Costas Baltas'ın "Zaferin ardından", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını beğendi.

Vatandaşlardan Ahmet Yılmaz Güven ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" adlı karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafından yana seçim yapan Güven, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" karesini tercih etti.

Ziyaretçilerden Gül Nida Leylek de "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" karelerini seçen Leylek, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.