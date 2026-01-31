Ilgaz Dağı'nda Yoğun Kayak Sezonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ilgaz Dağı'nda Yoğun Kayak Sezonu

Ilgaz Dağı\'nda Yoğun Kayak Sezonu
31.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarıyıl tatiliyle Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi yoğun ilgi gördü, ziyaretçiler eğlenceli zaman geçirdi.

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu- Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Hafta sonu tatili için gelen Zülal Aydoğan AA muhabirine, Ilgaz'ı çok sevdiklerini belirterek, "Kastamonu'da memur olarak çalışıyorum. Hafta sonları için Ilgaz çok eğlenceli bir yer. Hem kayak yapıyoruz hem kızakla kayıyoruz. Bir şeyler yiyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz. Çok güzel bir yer." dedi.

Figen Delibekiroğlu ise Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, "Ilgaz'ın doğasını, pistini, teleferiğini çok beğeniyoruz. Bahar aylarında da yaban hayvanları çok güzel. Ilgaz'ın en büyük özelliklerinden biri de karının en yüksek oranda kristalleşmesi. Her fırsata her hafta sonu geliyorum. Teleferikle geziyoruz, kayak ve kızakla kayıyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Ilgaz Dağı, Kastamonu, Çankırı, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı'nda Yoğun Kayak Sezonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:32
Macaristan’dan Türkiye’ye getirilen organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
Macaristan'dan Türkiye'ye getirilen organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:41:58. #7.11#
SON DAKİKA: Ilgaz Dağı'nda Yoğun Kayak Sezonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.