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Ilgaz Yıldıztepe Turizm Bölgesi'ne macera parkı yapılacak - Son Dakika

Ilgaz Yıldıztepe Turizm Bölgesi'ne macera parkı yapılacak

11.11.2021 12:36
Ilgaz Yıldıztepe Turizm Bölgesi'ne macera parkı yapılacak

Ilgaz Yıldıztepe Turizm Bölgesi'ne yapılması planlanan macera parkı için imza töreni düzenlendi.

Ilgaz Yıldıztepe Turizm Bölgesi'ne yapılması planlanan macera parkı için imza töreni düzenlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) desteğiyle yapılacak macera parkıyla Ilgaz Dağı'nda turizm hareketliliğinin yıl geneline yayılması amaçlanıyor.

Yıldıztepe'deki günübirlik tesiste düzenlenen programda konuşan Vali Abdullah Ayaz, Ilgaz Dağı'nın Çankırı'nın turizmi açısından en büyük potansiyele sahip yerlerden biri olduğunu söyledi.

Ilgaz Dağı'nı turizm konusunda daha ileriye taşımak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ayaz, "Önümüzdeki yıl da inşallah macera parkını Ilgaz'a kazandıralım vesilesiyle bir araya geldik. Buradaki en büyük hedeflerimizden biri Ilgaz'daki turizmi 12 aya yaymak. Sadece kış turizmi değil de artık önümüzdeki yıllarda yazın da insanların gelip vakit geçirebileceği tesisleri buraya kazandırmak hedeflerimiz arasında." dedi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürüttükleri "Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı" ile bölgenin marka değerinin artırılmasını hedeflediklerini anlattı.

Ilgaz Dağı'nın Çankırı ve Kastamonu'nun ortak değeri olduğunu, kış sezonunda değer bulduğunu dile getiren Genç, "Öncelikli hedefimiz, dağı idari sınırlardan bağımsız, bir bütün olarak 12 ay hizmet verecek şekilde konumlandırmak. Bu kapsamda yürütmekte olduğumuz Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı'nın bir faaliyeti olarak 2020 yılında Çankırı ve Kastamonu Valiliklerimizin ortak başvurusu ile Ilgaz Dağı Ortak Vizyon Raporu, Avusturya merkezli bir firma tarafından oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Kazandırılacak macera parkı tesisi ile Ilgaz Dağı'nın kış sezonu dışındaki turistik hareketliliğinde artış sağlanacağını vurgulayan Genç şunları kaydetti:

"Proje ile kurulacak tesisten özel ilgi turistleri ve ziyaretçiler, doğa ve macera kulüpleri, ilk, orta ve yüksek öğrenim öğrencileri Ilgaz'a tur düzenleyen acente operatörler, ilçe halkı, Ilgaz'da faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecektir. Tesisi yıllık 50 bin kişinin ziyaret etmesi ve seyahat acentelerinden en az birinin tur programlarına, 'Ilgaz Yıldıztepe Macera Parkı'nı eklenmesi beklenmektedir. Çankırı İli Ilgaz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının yararlanıcısı olduğu Ilgaz Yıldıztepe Macera Parkı Güdümlü Projesi'nde Ilgaz Kaymakamlığı, Ilgaz Belediyesi ve Çankırı İl Özel İdaresi proje ortağı olarak yer almaktadır. Projeye Kalkınma Ajansı olarak 4 milyon lira destek sağlanacaktır."

İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık ile Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk de projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Ayaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, Ilgaz Belediye Başkanı Öztürk ve Kaymakam Osman Oğuz Ekşi arasında protokol imzalandı.

Ilgaz Dağı, Çankırı, Turizm, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgaz Yıldıztepe Turizm Bölgesi'ne macera parkı yapılacak - Son Dakika


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