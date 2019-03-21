Son Dakika Haberleri: İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanı'nı Kabul Etti

İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanı'nı Kabul Etti

44 dakika önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Birleşik Arap Emirlikleri Suhail Mohammed Al-Mazra’nın Enerji ve Sanayi Bakanını kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı, Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed, Suhail Muhammed El Mazrai, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı, Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı, Majesteleri Şeyh Muhammed Bin Rashid Al Maktoum ve Abu Dabi […]The post İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanı’nı kabul etti appeared first on Enerji Enstitüsü.

İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanı'nı Kabul Etti, System.String[]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Birleşik Arap Emirlikleri Suhail Mohammed Al-Mazra'nın Enerji ve Sanayi Bakanını kabul etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı, Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed, Suhail Muhammed El Mazrai, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı, Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı, Majesteleri Şeyh Muhammed Bin Rashid Al Maktoum ve Abu Dabi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın devlet başkanına selamlarını iletti.

Devlet başkanı, Azerbaycan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yüksek ikili ilişkilerden memnuniyet duyduğunu ve turizm de dahil olmak üzere yeni işbirliği alanlarından memnuniyetini ifade etti. Azerbaycan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen turist sayısının arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dostane ilişkilerimizin bir tezahürü olarak övgüde bulundu ve konukların halkımızın misafirperverliğine tanık olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanı, Azerbaycan ile ilişkilerin ülkenin dış politika gündeminin en önemli yönlerinden biri olduğunu söyledi.

Bakanlar'daki olayların OPEC plus biçimindeki önemine değinen taraflar, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki çeşitli ekonomik projelerde enerji, petrol ve gaz, petrokimya, yenilenebilir enerji, işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan ve Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı, Majesteleri Şeyh Muhammed Bin Rashid Al Maktoum ve Abu Dabi'nin Taç Prens Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ı selamları için şükranları dile getirdiler. Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai'nin Emir'i selamlarını Abu Dabi Prensi'ne iletmelerini istedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:51 

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