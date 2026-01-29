Ilhan Omar'a Saldırı Kınandı

ABD'de Demokratlar, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde halka hitap ettiği sırada saldırıya uğramasını kınadı.

ABD'nin New York kentinin Demokrat Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Demokratlar Bernie Sanders, Valerie Foushee, Kelly Morrison, Yassamin Ansari, Ted Lieu ve Susie Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Mamdani, saldırıyı "iğrenç" olarak nitelendirerek, Omar'ın defalarca ırkçılığa maruz kaldığını ancak bu durumun onu Minnesota için mücadele etmekten alıkoymayacağını vurguladı.

Sanders, Omar'ın cesaretini överek, "Trump'ın saldırıyı kınamak yerine söylemini tırmandırması ve onu bir kez daha hedef alması utanç verici. Artık nefret ve ırkçılığa yer yok." ifadelerine yer verdi.

Foushee de "politik şiddetin" ABD'de yeri olmadığı vurgusunu yaparak, "Kongre Üyesi Omar'ın saldırıdan sonra halka açık toplantısına devam etme cesaretini takdir ediyorum. O bir savaşçı ve gerçek bir kamu görevlisi." değerlendirmesinde bulundu.

Morrison, Trump'ın "Omar'a karşı nefret dolu söylemler yaydığını" savunarak, bunu körükleyen, şiddet içeren söylemlerin durdurulması gerektiğine işaret etti.

Ansari, Trump'ın "durmaksızın yaptığı saldırılarla bu tür nefreti defalarca kışkırttığını" söyleyerek, "Ilhan'ın gücü ve azmi ilham verici ve onunla birlikte hizmet etmekten onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Lieu, geçen hafta Florida Temsilcisi Maxwell Frost'a yapılan ayrı bir saldırıya atıfta bulunarak, bu durumun "son derece rahatsız edici" olduğunu söyledi ve Trump ile Cumhuriyetçilerden "gerginliği azaltmalarını ve bu tür davranışları kesin bir şekilde reddetmelerini" istedi.

Lee de, siyasi şiddetin "sona ermesi gerektiğini" vurgulayarak, "Ne o, ne de herhangi bir politikacı, hiçbir şekilde şiddete maruz kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Ilhan Omar'a saldırı

ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, 27 Ocak'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştirdiği sırada, kendisine yaklaşarak sıvı püskürten bir kişi tarafından saldırıya maruz kalmıştı.

ABD polisi, 55 yaşındaki saldırgan Anthony Kazmierczak'ın gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıklamıştı.

Yapılan incelemelerde Omar'a sıkılan maddenin, elma sirkesi olduğu açıklanmıştı.