İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor

Yenice'ye bağlı Akçakoyun köyü orman deposu yolu üzerinde bir evin bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki bir yapı üzerinde duran Murat 131 marka otomobil yoldan geçenleri hayrete düşürüyor.

"ÇALIŞIR VAZİYETTE BİNANIN ÜZERİNE OTURTMUŞ"

Otomobilin ev sahibine ait olduğunu beliren kiracı Fahrettin Akar, "Bu evde kiracıyız. Bu araç rahmetli ev sahibimiz İsmail Kaya'nın ilk aracıymış. Aracını satmaya kıyamadığı için binanın üzerine bu şekilde koymuş. Yaklaşık 25-30 yıldır bu araç bu şekilde duruyor. Çalışır vaziyette binanın üzerine oturtmuş diyelim" dedi.

Söz konusu araçtan görüntüler;