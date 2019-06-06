Son Dakika Haberleri: İlk Golleri: Serge Gnabry Vs. Freiburg
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İlk Golleri: Serge Gnabry Vs. Freiburg

1 saat önce

Serge Gnabry'nin Bayern'deki ilk hedefi. Skoru açmak üstün bir kaliteye sahipti, Serge Gnabry, Schwolow'u 12 metreden geçmeden önce bir solo ile parladı. Maalesef, hedef sadece 1-1 berabere için yeterliydi.

Serge Gnabry'nin Bayern'deki ilk hedefi. Skoru açmak üstün bir kaliteye sahipti, Serge Gnabry, Schwolow'u 12 metreden geçmeden önce bir solo ile parladı. Maalesef, hedef sadece 1-1 berabere için yeterliydi.
İlk Golleri: Serge Gnabry Vs. Freiburg
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:06 
Spor
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