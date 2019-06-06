İlk Golleri: Serge Gnabry Vs. Freiburg
1 saat önce
Serge Gnabry'nin Bayern'deki ilk hedefi. Skoru açmak üstün bir kaliteye sahipti, Serge Gnabry, Schwolow'u 12 metreden geçmeden önce bir solo ile parladı. Maalesef, hedef sadece 1-1 berabere için yeterliydi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:06
Serge Gnabry'nin Bayern'deki ilk hedefi. Skoru açmak üstün bir kaliteye sahipti, Serge Gnabry, Schwolow'u 12 metreden geçmeden önce bir solo ile parladı. Maalesef, hedef sadece 1-1 berabere için yeterliydi.
Beşiktaş, Yasin Öztekin için Göztepe'ye teklifini sundu!
Fener Ol kampanyasından elde edilen gelir 35 milyon euroya ulaştı
Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u istiyorum
Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı!