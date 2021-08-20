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İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır - Son Dakika

İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır

20.08.2021 11:05
İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır, System.String[]

Türk savunma sanayisinin ilk insansız deniz aracı olan ULAQ serisini geliştiren Ares Tersanesi, insansız denizaltı savunma harbi aracı (ULAQ DSH/ASW) üretmek için de hazırlıklarını tamamladı.

Türk savunma sanayisinin ilk insansız deniz aracı olan ULAQ serisini geliştiren Ares Tersanesi, insansız denizaltı savunma harbi aracı (ULAQ DSH/ASW) üretmek için de hazırlıklarını tamamladı.

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk insansız deniz aracı ULAQ ile lazer güdümlü füze atışları gerçekleştirdiklerini ve hedefin tam isabetle vurulduğunu anımsattı.

İnsansız deniz araçlarında yeni konseptler geliştirme aşamasında olduklarını belirten Alanç, fuardaki en yeni ürünün insansız ULAQ deniz aracı ailesine yeni katılan insansız denizaltı savunma harbi aracı olduğunu söyledi.

Alanç, denizaltı savunma harbi botunun konseptinde iki farklı ürün alanında geliştirme yaptıklarının altını çizerek, "Son dönemde özellikle daha küçük denizaltıların veya sabotaj amaçlı limanlara ve kritik üslere giren dalgıçların tehdit unsurları olduğunu görüyoruz. Bu alanda çalışabilecek çok hassas denizaltı savunma harbi botları tasarladık. Proje ortağımız Meteksan Savunma'nın katkısı çok büyük. Onlarla birlikte geliştirdiğimiz bu deniz altı savunma harbi botunun da üretimine başlayacağız. İnsansız denizaltı savunma harbi aracında üretime hazırız. Tasarımımız tamamen bitmiş durumda. 2021 içine bunu sığdırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yine öncelikle amacımız kendi güvenlik güçlerimiz sonra ihracat." ifadelerini kullandı.

İnsansız deniz araçlarının tamamında hedefledikleri yerlilik oranının yüzde 90 seviyesine geldiğini belirten Alanç, kullanılan silah sistemlerinin tamamen yerli olduğunu kaydetti.

Alanç, şu anda ihtiyaç duyulan su üstü harbi botları için ekimde üretime başlayacaklarına dikkati çekerek, seri imalata geçtikten sonra senede 50 insansız deniz aracını üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını vurguladı.

"Katar'dan yangın söndürme gemileri üzerine bir proje bekliyoruz"

Utku Alanç, Ares olarak yaklaşık 5 yıldır Katar'a ürün sattıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Katar Sahil Güvenlik Komutanlığının yeni filosunun gemilerini neredeyse tamamını biz ürettik. Yaklaşık 400 personeline eğitim verdik ve hala orada aktif olarak çalışıyoruz. Katar'dan yangın söndürme gemileri üzerine bir proje bekliyoruz. Bu projeyi de Türkiye'ye getirerek döviz girdisi sağlamaya devam edeceğiz. Umman'da da çok aktifiz. Umman'da devam eden askeri bot projemiz var. Bu da Türkiye'den Umman'a yapılmış ilk gemi ihracatıdır. Afrika'ya da bot satışı yapıyoruz. Kısa zamanda, zor diye nitelendirdiğimiz Güney Amerika pazarına da girmeyi hedefliyoruz."

İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır
İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır
İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır
İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Umman, Katar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır - Son Dakika


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