AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU - Son Dakika

AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU

04.05.2021 19:02
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU, System.String[]

AYDIN Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri, yağışların az olması nedeniyle kurudu.

AYDIN Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri, yağışların az olması nedeniyle kurudu. En kuram dönemlerinden birininden birini yaşıyan nehirdeki su seviyesinin çekilmesiyle zor durumda kalan çiftçilerden bazıları ise traktör ile set yapıp, nehrin dibinde kalan suları biriktirerek çözüm üretmeye çalışıyor. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Yılların Menderes Nehri'nin şu an üzerinde yürüyoruz. Tespitlerimize göre Nazilli'den Söke Ovası'na kadar 32 bin dekar ot yatağımız su bekliyor. Çiftçilerin bu suya ihtiyacı var." dedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizine dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Daha önce taşkınlarla gündeme gelen Büyük Menderes Nehri'nin kuruması Aydın Ovası'ndaki çiftçileri tedirgin etti. Yağmur ve kar yağışının diğer yıllara oranla az olması ve sıcaklıkların da yükselmeye başlaması nedeniyle geçen yıl mayıs ayında 2.5 metre yüksekliğinde su bulunan Büyük Menderes Nehri'nde neredeyse su kalmadı. Çiftçiler traktörleriyle nehrin yatağında setler yapıp, dipteki az miktardaki suyu biriktirmeye başladı. Nehrin büyük bölümünde ise dipteki kumlar ortaya çıktı. Çiftçiler nehirdeki kumlar üzerinde yürüyerek, kara kara ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

'NEHRİ, İLK DEFA BÖYLE GÖRDÜM'

Büyük Menderes Nehri'nin her gün suların azalarak kuruma noktasına geldiğini belirten, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Aralık ayından bu yana yağmurlar yeterli seviyede yağmadı. Bu nedenle yıla kurak bir başlangıç yaptık. Mayıs ayının ilk haftaları Büyük Menderes Nehri'nde 2.5 metre yükseklikte su vardı. 53 yaşındayım, bu aylarda Büyük Menderes Nehri'nin bu şekilde kuruduğunu hiç görmemiştim. Çiftçilerin bu suya ihtiyacı var. Çok az sayıda su olduğu için çekme şansımızda yok. Tespitlerimize göre Nazilli'den Söke Ovası'na kadar 32 bin dekar ot yatağımız su bekliyor. Adnan Menderes, İkizdere ve kemer Barajları'ndan da sulama için Büyük Menderes'e su salınması için çok erken. Baraj kapaklarının açılması haziran ayını bulur. Çiftçilerde çaresiz durumda. Su olmayınca tarımsal üretimde durma noktasına geliyor.

Durum böyle olunca çiftçilerde kendi başlarının çaresine bakmak için sondaj kuyusu açmaya çalışıyor. Ancak, yağmur yağmaz ise o sondaj kuyularının da çok uzun süre kullanılacağını sanmıyorum. Bizim can damarımız sudur. DSİ'de bu yıl 2 kez sulama suyu vereceğini bildirdi. 2 defa sulamayla hiçbir mahsul olmaz. Yılların Menderes Nehri'nin şu an üzerinde yürüyoruz" dedi.

'BU KADAR SUSUZ KALDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM'

Menderes Nehri kıyısında arazisi bulunan Umur Posacı, "Büyük Menderes Nehri kıyısında dedemden kalma 600 dönüm arazim var. Yıllardan beri burada ekip biçeriz. Bu mevsimde susuz kaldığını hiç görmedik. Birazda plansız yapılan işler buna neden oluyor. Önceden bazı hesap ve planlar yapılsa bekli de bu hale gelmezdi. Şu anda herkes bölgede su peşinde. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Maalesef bizi çok kolay günler beklemiyor. Nehrin içine traktörlerle girerek set yapıp, su tutmaya çalışıyoruz" dedi.

AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU
AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU

Büyük Menderes Nehri, Büyük Menderes, Söke Ovası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ, BÜYÜK MENDERES NEHRİ KURUDU - Son Dakika


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